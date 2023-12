Nürnberger Silvesterlauf: Mit Glücksgefühlen ins neue Jahr

Während die einen ihr Silvester-Outfit für den Abend zurechtlegen, schlüpfen die anderen in die Thermo-Laufhose und Shirt. Für rund 1.300 Freizeitläuferinnen und -läufer gehört der Nürnberger Silvesterlauf am letzten Tag des Jahres zu einem gelungenen Ausklang. "Man geht nicht mit guten Vorsätzen ins neue Jahr, sondern man beendet das Jahr mit guten Vorsätzen. Nach dem Lauf bin ich richtig glücklich und kann dann feiern gehen", schwärmt Läufer Stefan Senff. Jede Woche trainiert er mit einer der Team Klinikum Nürnberg (TKN)-Laufgruppen am Wöhrder See in Nürnberg, wo auch der jährliche Silvesterlauf ausgetragen wird.

Familiäres Event – von Klein bis Groß

Los geht´s am Silvestermorgen mit dem Bambini-Lauf, bei dem Mädchen und Jungen bis 7 Jahre an den Start gehen. Sie absolvieren einen 400-Meter-Lauf, angefeuert von ihren Familien, die meist ebenfalls mitmachen. Entweder beim darauffolgenden Schülerlauf über 1.600 Meter, dem 5 km Hobbylauf oder 10 km Hauptlauf. Bei der kürzeren Strecke geht´s einmal um den Wöhrder See und bei der Längeren noch eine weitere Runde. Kühle Temperaturen, Nieselregen oder gar Schnee halten die Läuferinnen und Läufer nicht ab, im Gegenteil: "Wer zu jeder Jahreszeit läuft, stärkt das Immunsystem und versorgt den Körper mit Sauerstoff", erklärt Waltraut Hadeler. Die 74-Jährige ist schon seit Langem in der TKN-Laufgruppe dabei und mit flüssigen Bewegungen macht sie die Aufwärmübungen und das sogenannte Lauf-ABC für die anderen vor.

Gesünder leben durch Bewegung

Für Läufer Alex Bohrisch gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur die passende Sportkleidung für jede Witterung und Michael Walz gefällt am Laufen, "dass man dafür kaum Ausrüstung braucht und eine gute Kondition aufbaut, die einem auch im Alltag hilft." Die Muskulatur stärken und das Herz-Kreislauf-System auf Trab bringen – das waren auch Grundgedanken, als der Verein Team Klinikum Nürnberg (TKM) vor zwanzig Jahren gegründet wurde. Sie sind aktueller denn je, denn viele Menschen bewegen sich immer weniger. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) würden schon 21 Minuten moderate oder elf Minuten intensive Bewegung täglich ausreichen, um gesünder zu leben. Doch Umfragen zeigen, dass in Deutschland fast die Hälfte der Menschen dieses Minimum nicht erreicht.

Erstmals Medaille für die Teilnehmenden

Der Verein Team Klinikum Nürnberg ist mit seinen Sparten Laufen, Radfahren, Schwimmen, Triathlon und Floorball offen für alle Interessierten, sagt die Laufgruppen-Koordinatorin Franziska Weber: "Bewegung und vor allem Laufen sind ideal, um mobil zu bleiben und sich frei zu bewegen. Außerdem macht es viel Spaß!" Die Begeisterung für den Silvesterlauf ist daher ungebrochen, auch zum diesjährigen 20-jährigen Jubiläum. Mit-Organisatorin Conny Gahr vom TKN hält stolz die diesjährige Medaille vor die Kamera, die es zum ersten Mal für alle Teilnehmenden geben wird. Darüber hinaus wird ein Teil des Startgelds an die Wärmestube in Nürnberg gespendet.