Nürnberger Hip-Hop-Team startet bei WM in Polen

In weißen Sneakern, schwarzen Hosen und orange-schwarzen Kapuzenshirts mit Flammenmotiv wollen die 23 Mädchen und Jungs die Tanzfläche beider Weltmeisterschaft in Polen zum Glühen bringen. Ihre Bewegungen im letzten Training vor dem Wettkampf sind kraftvoll, schnell, auf den Punkt und teilweise sogar akrobatisch.

Die Devise: Alles geben!

Trainer Flo Hauzenberger hat kurz vor der WM noch Zusatz-Trainingseinheiten in einer Turnhalle angesetzt. Trotz Schulstress sind alle gekommen. "Die sind schon richtig heiß drauf - die wollen tanzen – die wollend das alles mal miterleben. In dieser Konstellation tanzen sie erst ein Jahr miteinander!" Nicht nur die jugendlichen Tänzerinnen und Tänzer, auch der Trainer kann es kaum erwarten, wenn sie alle zusammen am Dienstag (23.10.2023) im polnischen Kielce auf der Fläche stehen und tanzen. Und sie wollen Alles geben!

Extra Casting

Das Team nennt sich "SANrise-Projekt" und trainiert normalerweise an der Streetadance-Academy der Nürnberger Tanzschule "Dance-Maxx". Sie sind alle zwischen 12 und 16 Jahre alt, wurden für dieses Team extra gecastet und sind ehrgeizig, trainieren fokusiert und sehr diszipliniert und sind jetzt in Top Form. Sie wissen genau, warum sie, zusätzlich zur Schule, so viel Zeit für das Hip-Hop-Tanzen investieren. Alle haben eine einwöchige Schulbefreiung für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft bekommen.

Tanzen wie man fühlt

Adjela ist 15 Jahre alt, tanzt seit sie denken kann und brennt für Hip Hop. "Da darf man sich so austanzen, wie man sich fühlt – in welcher Bewegung du möchtest, in welcher Art und mit welcher Musik. Denn Hip Hop ist nicht nur ein Song oder Beat - Hip Hop ist Alles!" Und auch für den 14-jährigen Alex ist es die geforderte Authentizität, die ihn für das Tanzen begeistert: "Für mich ist es am Wichtigsten, dass man zeigt, dass man es fühlt - dass die Leute nicht denken, naja das ist jetzt einstudiert, sondern dass sie merken, ja - ok - der fühlts , das ist krass!"

Über 30 Teams aus der ganzen Welt

Und richtig krass sind auch ihre bisherigen Erfolge: Sie reisen als Deutsche Vize-Meister ihrer Altersklasse nach Polen. Und werden sich dort mit über 30 anderen Teams aus der ganzen Welt messen. Dass sie sich dafür qualifiziert haben, das alleine ist für alle jungen Tänzerinnen und Tänzer schon ein Triumph. Aber sie wollen sich auch behaupten, mindestens eine Runde weiterkommen und dafür wird bis zur letzten Minute an den kleinsten Details gefeilt.

Lampenfieber gehört dazu

Familie, Freunde und Lehrer - alle sind stolz auf sie - und das erhöht natürlich den Erwartungsdruck bei den Hip-Hop-Tänzern von SANrise-Projekt. Stress und Lampenfieber gehören bei Wettkämpfen immer mit dazu. Aber auch da haben sie eine sehr coole Einstellung, wie die 16jährige Celine erklärt. "Das Schlimmste was passieren kann, ist ein Blackout vor Aufregung. Aber wir sind schon so professionell, dass - wenn mal ein Fehler passiert - man einfach weitermacht und nicht aufgibt.."

Teamspirit und Energie

Sie wollen nichts dem Zufall überlassen und haben deshalb jetzt nochmal die Trainingsfrequenz erhöht. Nach zwei Stunden sind sie völlig ausgepowert aber auch zuversichtlich. Outfits und Choreografie sitzen - Teamspirit und Energie stimmen –also auf zur Weltmeisterschaft. - Franken drückt die Daumen!