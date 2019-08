05.08.2019, 22:20 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Nürnberger Heimklatsche gegen den Hamburger SV

So hatte sich der 1. FC Nürnberg sein erstes Heimspiel in der neuen Zweitligasaison nicht vorgestellt. "Mission Wiederaufstieg" hatten die Fans in ihrer Choreo als Parole ausgegeben. Dann gingen die Franken gegen den Hamburger SV 0:4 unter.