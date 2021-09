Nürnberger Engel schwimmt mit Weltrekord zu Paralympics-Gold

Doppel-Gold innerhalb von sechs Minuten

Nur sechs Minuten nach Engel gewann auch Elena Krawzow die Goldemdaille über die gleiche Distanz. Die 27-Jährige gewann bei den Frauen in der Startklasse SB13 nach einer starken Aufholjagd in 1:13,46 Minuten und krönte sich nach Silber in London und einem enttäuschenden fünften Platz in Rio erstmals zur Paralympics-Siegerin.

Es waren die ersten deutschen Goldmedaillen der Schwimmer seit London 2012, in Rio hatte es keinen Triumph gegeben.