Nürnberger Absteiger und die "Mission Wiederaufstieg"

Der Club blickt nach dem feststehenden Abstieg aus der Bundesliga in die Zukunft. Dem Interimstrainer Boris Schommers dürfte allerdings der Aufstieg zum Cheftrainer verwehrt bleiben. Der 40-Jährige stabilisierte die Mannschaft zwar, holte in zwölf Ligaspielen aber auch nur einen Punkt. "Ich habe ja gesagt, dass ich dem 1. FC Nürnberg gerne zur Verfügung stehe und mit dieser Mannschaft gerne weiterarbeiten möchte. Alles andere liegt in der Entscheidung vom Vorstand Sport", betonte Schommers.

Trainerfrage "nächste Woche" geklärt

Dieser Sportvorstand heißt Robert Palikuca und will die Trainerfrage schnell klären. Auf die Frage, wann der neue Coach vorgestellt werde, hatte er bereits nach der Partie gegen Mönchengladbach geantwortet: "Nächste Woche". Topkandidat auf den Trainerposten soll der Österreicher Damir Canadi sein, der derzeit noch beim griechischen Erstligisten Atromitos Athen tätig ist. Als sportlicher Leiter wird Bayern Co-Trainer Peter Herrmann gehandelt. Palikuca kennt ihn aus gemeinsamen Zeiten bei Fortuna Düsseldorf. Doch zu beiden Personalien gibt es vom neuen Sportvorstand keinen Kommentar.