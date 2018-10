Nürnberg will Leipzig "ohne Ehrfurcht" ärgern

Die Erinnerung an die letzte Auswärtsreise soll Warnung und zugleich Ansporn sein für den 1. FC Nürnberg. Vor dem Gastspiel der Franken am Sonntag (18.00 Uhr) bei RB Leipzig machte Trainer Michael Köllner seinen Spielern deutlich, einen Auftritt wie beim BVB nicht nochmal erleben zu wollen. "Es ist auf jeden Fall keine Ehrfurcht angesagt wie in Dortmund", stellte der 48-Jährige klar. Zudem solle sein Team das Spiel machen, "weil das ist das, was am Ende den Gegner zum Hinterherlaufen zwingt", lautet die Vorgabe.

1. FC Nürnberg hat "Lehren aus der Klatsche gezogen"

Bei der Mannschaft scheint seine Botschaft durchaus angekommen zu sein. "Wir haben natürlich unsere Lehren daraus (Anmerk. d. Red.: aus der 0:7-Niederlage in Dortmund) gezogen", sagte Hanno Behrens und ergänzte: "Ich habe keine Angst vor Leipzig - keine Angst, dass es da möglicherweise eine ähnliche Klatsche gibt".

Mit Rotation und "bärenstarker Leistung" zum Sieg

Auch die Rahmenbedingungen scheinen bei den Franken zu passen. Zum einen folgte auf die Blamage in Westfalen zuletzt ein 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Außerdem ist der Club personell so gut wie sorgenfrei. Bis auf die länger verletzten Edgar Salli, Ewerton und Sebastian Kerk sind alle Profis fit. Köllner kündigte deshalb sogar an, in seiner Aufstellung rotieren zu wollen. Ein Erfolg beim Europa-League-Teilnehmer sei möglich, meinte der Coach: "Mit einer bärenstarken Leistung von uns und einer durchschnittlichen Leistung von Leipzig haben wir dort eine Chance zu gewinnen."

RB Leipzig wechselt ebenfalls durch

Für die Partie gegen die Franken stehen Leipzigs Trainer Ralf Rangnick alle Spieler zur Verfügung. Auf Grund der Doppelbelastung des Europa-League-Teilnehmers wird auch er einige Veränderungen an seiner Mannschaft vornehmen. Auf jeden Fall haben die Sachen ein klares Ziel: das Erreichen eines Champions-League-Platzes. Deshalb peilt Rangnick einen Punkteschnitt von 1,8 bis 1,9 pro Spiel an. Der soll bereits durch einen Sieg gegen Nürnberg Realität werden.