27.10.2018, 09:08 Uhr

Nürnberg will gegen Frankfurt "hart am Mann" sein

Eintracht Frankfurt bringt aktuell all das mit, was dem 1. FC Nürnberg fehlt: Selbstvertrauen, Torgefahr und einen Lauf von fünf Siegen in Serie. Drei extrem torgefährliche Stürmer haben dabei 19 Tore geschossen.