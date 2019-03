1. FC Nürnberg gegen RB Leipzig mit Stürmer Ishak

Nach dem langfristigen Ausfall von Adam Zrelak setzt der 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga wieder auf Stürmer Mikael Ishak in der Startformation. "Mikael hat in den letzten zehn, zwölf Tagen Gas geben und wird am Samstag seine Chance von Beginn an kriegen", kündigte Trainer Boris Schommers an. Der Schwede Ishak war als Stürmer Nummer 1 in die Saison gegangen, hatte aber denn den Platz an Zrelak verloren. Zuletzt kam er viermal als Joker zum Einsatz. Zrelak hatte sich diese Woche im Training einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. "Den Schock mussten wir erstmal verarbeiten. Eine sehr bittere Verletzung. Er hatte eine sehr gute Form und kontinuierlich gute Leistungen abgerufen", sagte Schommers.

Das Schlusslicht aus Franken ist am Samstag (15.30 Uhr/Liveeinblendungen in Heute im Stadion) Gastgeber für den Tabellenvierten RB Leipzig, der das Hinspiel im Oktober mit 6:0 gewann. "Unser klares Ziel ist Teil zwei der Wiedergutmachung zu Hause", erklärte der Coach. Nach einem 0:7 in der Hinrunde in Dortmund hatte der Club vor knapp zwei Wochen ein torloses Remis gegen den Spitzenreiter erreicht. Jetzt soll gegen Leipzig ein Erfolg her.

"Kein Risiko" bei Margreitter, Neuzugang Ilicevic vor Debüt

Die rotgesperrten Matheus Pereira und Torben Rhein fallen gegen die Sachsen aus. Nach ihren Muskelverletzungen sind die Verteidiger Georg Margreitter und Kevin Goden noch kein Thema für einen Einsatz. "Wir gehen kein Risiko ein", sagte Interimscoach Schommers. Der Österreicher Margreitter konnte immerhin wieder ins Lauftraining einsteigen.

Möglicherweise gibt Winterzugang Ivo Ilicevic nach der Sperre von Pereira am Wochenende sein Debüt. "Er ist auf einem guten Weg. Lassen sie uns die nächsten 48 Stunden mal abwarten", sagte Schommers. Sein letztes Pflichtspiel für den kasachischen Vizemeister Kairat Almaty bestritt der frühere Hamburger im Herbst 2018.