Nürnberg verpflichtet früheren Junioren-Nationalspieler Geis

Der 25-jährige Geis wird schon am Dienstag (06.08.19) erstmals mit seinen Nürnberger Teamkollegen trainieren. "Johannes ist ein spielstarker Mittelfeldspieler mit guter Übersicht, der das Spiel diktieren kann und uns fußballerisch eine zusätzliche Qualität gibt", wird Sportvorstand Robert Palikuca in einer Pressemitteilung des Clubs zitiert.

Großbardorf, Fürth, Mainz, Schalke, Sevilla, Köln

Der gebürtige Schweinfurter Geis wurde unter anderem in den Jugendabteilungen des TSV Großbardorf und der SpVgg Greuther Fürth ausgebildet. Nach ersten Einsätzen in der ersten und zweiten Mannschaft der "Kleeblättler" wechselte er 2013 zum FSV Mainz. Dort und beim FC Schalke 04 (2015 bis 2018) absolvierte er insgesamt 121 Bundesliga-Partien. In der Saison 2017/18 absolvierte Geis 14 Spiele für den spanischen Erstligisten FC Sevilla, in der vergangenen Zweitliga-Rückrunde 14 Partien für den 1. FC Köln.

Trainer Canadi: Geis kann "tragende Rolle" einnehmen

Nürnbergs Trainer Damir Canadi glaubt, dass Geis "eine tragende Rolle in unserem Spiel" einnehmen kann: "Wichtig ist, dass wir ihn nun möglichst schnell in die Verfassung bekommen, dass er der Mannschaft auf dem Platz helfen kann." Geis Vertrag beim 1. FC Köln war am Saisonende ausgelaufen, in Nürnberg bekommt er die Rückennummer 5.