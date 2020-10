Nürnberg verpasst Sprung an die Spitze - und verliert sogar noch

Die Nürnberger verloren gegen Darmstadt nach 2:1-Führung mit 2:3 (1:0) und kassierten den Nackenschlag in der Nachspielzeit. Nicolai Rapp (90.+3) ließ die Gäste jubeln. Zuvor hatten Robin Hack (3.) und Felix Lohkemper (61.) den Club zweimal in Front gebracht, Darmstadt hatte durch Serdar Dursun (55.) und Marvin Mehlem (76.) zweimal ausgeglichen.

Optimaler Start

Die Nürnberger erwischten einen optimalen Start: Nach Flanke von Lohkemper traf Hack per sehenswertem Flugkopfball mit seinem ersten Saisontor zur Führung. Die Gastgeber überließen den Gästen den Ball und lauerten auf Konter. Hack (23.) hätte erhöhen können. Auf der anderen Seite vergab Dursun (31.) gegen einen stark parierenden FCN-Keeper Christian Mathenia. Darmstadt war spielbestimmend - insgesamt war die Nürnberger Führung zur Halbzeit etwas schmeichelhaft.

In der zweiten Halbzeit war Darmstadts Torjäger Dursun dann per Kopf erfolgreich. Nürnberg zeigte sich nun wieder mehr in der Offensive und kam prompt zur erneuten Führung: Lohkemper zirkelte die Kugel ins lange Eck - 2:1! Diesmal blieb Nürnberg dran und spielte weiter nach vorne. Doch Darmstadt kam mit der nächsten Chance wieder zum Ausgleich durch Mehlem. In der Schlussphase ging es hin und her, ehe Rapp kurz vor dem Abpfiff die Nürnberger per Kopf ins Unglück stieß.

So verpasst der Club die mögliche Tabellenführung, die sie bei einem 2:1-Sieg übernommen hätten und steht nach der ersten Saisonpleite jetzt auf Platz 11.

1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2:3 (1:0)

Nürnberg: Mathenia - Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker - Geis, Nürnberger (74. Behrens) - Dovedan (57. Krauß), Lohkemper (90. Singh), Robin Hack - Schleusener (75. Zrelak). - Trainer: Klauß

Darmstadt: Schuhen - Bader (46. Patrick Herrmann), Mai, Höhn, Holland - Rapp - Mehlem, Tobias Kempe - Skarke (82. Berko), Honsak (72. Platte) - Dursun (90.+4 Paik). - Trainer: Anfang

Tore: 1:0 Robin Hack (3.), 1:1 Dursun (55.), 2:1 Lohkemper (61.), 2:2 Mehlem (76.), 2:3 Rapp (90.+3)

Gelbe Karten: Geis (2), Valentini - Bader, Rapp

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen)

Zuschauer: 6772