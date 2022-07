Nürnberg verliert gegen Arsenal - mit Jesus kam die Wende

Zwei Eigentore verhindern weitere Jesus-Treffer

Und dann ging's ratzfatz. Denn vor allem mit dem agilen Jesus hatten die Nürnberger so ihre Probleme. Beim 2:3 war Gabriel Jesus wieder einschussbereit am Fünfmeterraum, Club-Kapitän Christopher Schindler traf bei seinem Klärungsversuch vor dem Brasilianer ins eigene Netz (57.). Nur sieben Minuten später war es Tim Handwerker, der mit dem nächsten Eigentor (64.) für das 2:4 sorgte. Wieder war Jesus einschussbereit am Fünfmeterraum.

Der eingewechselte Lukas Schleimer ließ die Club-Fans mit seinem 3:4 (73.) dann noch einmal kurz von der erneuten Wende träumen. Doch Jesus mit seinem zweiten Treffer (75.) sorgte für den 3:5-Endstand.