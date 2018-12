Nürnberg verliert auch gegen Wolfsburg

Bis zu Halbzeit hielt Nürnberg mit, dann schlug der VfL Wolfsburg eiskalt zu: Daniel Ginczek (58.) und Josip Brekalo (90.) in der Nachspielzeit entschieden das Spiel zu Gunsten der Gäste. Die Nürnberger blieben somit im neunten Bundesligaspiel in Folge erfolglos und könnten am Wochenende auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Vier Änderungen

Trainer Michael Köllner stellte auf vier Positionen um: Stürmer Adam Zrelak, sowie die Mittelfeldspieler Federico Palacios, Matheus Pereira und Ondrej Petrak rückten neu in die Startelf.

Beide Teams starteten mit Tempo und Offensivdrang und kamen früh zu Chancen: Der Ex-Nürnberger Ginczek prüfte zweimal Fabian Bredlow (4. und 11.), für die Franken vergab Angreifer Adam Zrelak (6.) die beste Gelegenheit. Anschließend verflachte die Partie, Nürnberg war bemüht und etwas aktiver. Die beste Möglichkeit vergab Ondrej Petrak, der mit einem Distanzschuss aus 25 Metern knapp am linken Torwinkel vorbeizielte (40.).

Ausgerechnet Ginczek

In der zweiten Halbzeit erwischten die Wolfsburger den besseren Start. Und ausgerechnet der Ex-Nürnberger Ginczek, gefährlichster Mann auf dem Feld, erzielte das 1:0. Am Sechzehner tanzt er zwei Nürnberger aus und schob den Ball mit rechts ins linke untere Toreck. Kurz zuvor hatte Misidjan bei einem Konter für Nürnberg nicht genau genug gezielt (56.). Nürnberg war anschließend zwar bemüht, kam aber kaum zu zwingenden Torchancen. Der Auswärtssieg des VfL geriet nur noch einmal ernsthaft in Gefahr, doch Zrelak stand bei seinem vermeintlichen Ausgleich in der 86. Minute im Abseits. Stattdessen entschied ein Konter durch Brekalo kurz vor Abpfiff die Partie.

1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 0:2 (0:0)

Nürnberg: Bredlow - Bauer, Margreitter, Mühl, Leibold - Petrak, Rhein (83. Kerk) - Misidjan, Palacios (88. Erras) - Pereira (71. Ishak), Zrelak. - Trainer: Köllner

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Uduokhai - Guilavogui - Gerhardt, Arnold - Malli (79. Brekalo) - Ginczek, Weghorst (87. Steffen). - Trainer: Labbadia

Tore: 0:1 Ginczek (58.), 0:2 Brekalo (90.+3)

Gelbe Karten: Zrelak (2), Petrak (4) - Uduokhai (2)

Schiedsrichter: Sven Jablonski (Bremen)

Zuschauer: 29.604