Nürnberg trennt sich im Topspiel gegen Bremen 1:1

Nikola Dovedan brachte den nach Kontern immer wieder gefährlichen Club mit einem Foulelfmeter in der 24. Minute in Führung. Kurz nach seiner Einwechslung glich Mitchell Weiser (64.) für Werder aus. In der Schlussphase konnten die Nürnberger nicht mehr viel für Entlastung sorgen. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen am kommenden Sonntag kann Nürnberg seine Ausgangsposition verbessern. Nur ein weiterer Punkt fehlt ihnen aktuell auf einen direkten Aufstiegsrang.

Die Nürnberger präsentierten sich zielstrebig. Nach einem Ballgewinn von Tom Krauß im Mittelfeld setzte Lino Tempelmann einen kraftvollen Sprint an, den Werder-Verteidiger Milos Veljkovic im Strafraum erst mit einem Foul stoppen konnte. Einem Schuss von FCN-Stürmer Lukas Schleimer (27.) fehlte kurz danach Wucht und Präzision, um Torhüter Jiri Pavlenka zu überwinden.

Latte rettet dem Club den Punkt

Bremen kam druckvoll aus der Pause. Marvin Ducksch (50.) scheiterte mit einem Schlenzer an Nürnbergs Keeper Christian Mathenia. Einen Pass von Marco Friedl in die Schnittstelle der Nürnberger Abwehrkette verwertete Weiser zum Ausgleich. Kurz vor dem Abpfiff bewahrte die Latte bei Duckschs Kopfball (87.) den Club vor der Niederlage.