vor etwa 1 Stunde

Nürnberg-Trainer kickt zum Zeitvertreib in der Länderspielpause

Was macht man als Fußballtrainer in der Länderspielpause? Videoanalysen sichten? An der nächsten Aufstellung feilen? Oder einfach mal nur die Beine hochlegen? Von wegen: Der Trainer des 1. FC Nürnberg Robert Klauß schnürte nochmal die Fußballstiefel.