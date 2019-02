Nürnberg reist mit Personalsorgen nach Hannover

Der Club geht als Vorletzter mit zwölf Punkten mit einem Zähler Vorsprung in das brisante Duell beim Tabellenletzten Hannover (Samstag, 15.30 Uhr, Einblendungen in Heute im Stadion). Ein Handicap ist für die Nürnberger die enttäuschende Leistung beim Achtelfinal-Pokalaus in Hamburg. "Das hängt mir noch in den Klamotten", sagte Trainer Michael Köllner. In Hannover müsse seine Elf «"Mut und Entschlossenheit" zeigen, das Spiel sei "wegweisend für beide Teams".

Drei Ausfälle und drei unsichere Kandidaten

Dazu kommen die Personalsorgen. Nürnbergs Talent Kevin Goden wird nach einer Muskelverletzung wochenlang fehlen. Auch der Abwehrchef Georg Margreitter ist noch nicht fit. Bei Patrick Erras (Magen/Darm), Federico Palacios (Achillessehne) und Virgil Misidjan (Adduktoren) ist der Einsatz sehr fraglich. Wegen einer Gelbsperre von Ondrej Petrak muss Köllner auf der Sechserposition umstellen.

Ewerton und Bauer wieder dabei

Immerhin kann Tim Leibold nach einer Gehirnerschütterung nach Niedersachsen mitreisen. Der angeschlagene Verteidiger Ewerton ist ebenfalls einsatzfähig. Außenverteidiger Robert Bauer hat zudem seinen Muskelfaserriss im Oberschenkel auskuriert.