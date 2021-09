Nürnberg obenauf: Klauß hat "Spaß", Hecking will "mutig bleiben"

"Gerade am Anfang der Saison ist es wichtig, wie man aus der Vorbereitung rauskommt", sagte Hecking. "Das ist uns sehr gut gelungen, weil wir auf eine eingespielte Einheit zurückgreifen können." Die Nürnberger profitieren in dieser Saison davon, dass sich in der Mannschaft nicht allzu viel verändert hat. "Das Teamgefüge ist absolut positiv", erklärte Hecking und stellte klar: "Das war auch in der vergangenen Saison schon so."

In der Tat ist die Freude an der Zusammenarbeit offenbar gerade ein Pluspunkt am Valznerweiher: "Ich glaube, ich kann auch für die Mannschaft sprechen, dass es von beiden Seiten aus Spaß macht", sagte auch der Trainer Robert Klauß im Interview bei Blickpunkt Sport am Sonntagabend.

1. FC Nürnberg hat sich "nach und nach zusammengerauft"

Danach lächelte er demonstrativ. Und erklärte außerdem: "Die Mannschaft kennt mich und ich kenne sie. Wir hatten am Anfang eine schwierige Saison nach dem Fastabstieg und haben uns nach und nach zusammengerauft und haben in der Rückrunde schon ein paar Sachen angedeutet."

Damit meinte er unter anderem das stabilere Spiel, das zuletzt den Auftrieb gab. Der FCN hat mit fünf Gegentoren die wenigsten in der Liga kassiert. Der Hauptgrund, wieso er bislang noch ungeschlagen ist. Nürnberg ist nach sieben Spielen noch ohne Niederlage und steht nach dem 1:0-Sieg gegen Hansa Rostock am Freitag auf Platz vier, der bayerische Rivale Jahn Regensburg ist Zweiter.