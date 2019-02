Nürnberg muss im Abstiegskampf auf Stürmer Zrelak verzichten

"Das ist natürlich eine extrem bittere Nachricht für uns und vor allem für Adam, der zuletzt kontinuierlich gute Leistungen gezeigt hat. Wir wünschen ihm eine bestmögliche Genesung und sind uns sicher, dass er gestärkt wieder zurückkommen wird", wird Trainer Boris Schommers in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Zrelak, der 2017 vom tschechischen Erstligisten FK Jablonec zum Club gewechselt war, stand zuletzt fünfmal in der Startelf. In der laufenden Saison kommt der Angreifer auf 14 Einsätze und zwei Treffer. Der 24-Jährige wird in den kommenden Tagen operiert.