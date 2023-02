Nürnberg mit Elfmeter-Glück im DFB-Pokal weiter

Aufatmen in Nürnberg: Der FCN kann doch noch gewinnen, wenn auch im DFB-Pokal-Achtelfinale erst nach 120 Minuten und im Elfmeterschießen. Torwart Peter Vindahl hielt den entscheidenden Strafstoß von Jona Niemiec, anschließend machte Eric Shuranov mit seinem Treffer alles klar. Zuvor hatten schon Johannes Geis, Taylan Duman, Jan Gymaerah und Christopher Schindler ihre Elfer für den FCN verwandelt.

Am Ende war es auch ein glücklicher Sieg. Denn der Club begann zwar trotz der jüngsten 0:1-Pleiten gegen St. Pauli und in Fürth ordentlich. Die besseren und zahlreicheren Torchancen hatten aber die Gäste - sowohl während der regulären 90 Minuten als auch in der Verlängerung.

Flicks Notbremse rettet den FCN ins Elfmeterschießen

Erst ein abgefälschter Schuss von Taylan Duman in der dritten Minute der Nachspielzeit brachte den FCN überhaupt in die Verlängerung, in der Jorrit Hendrix noch zwei Topmöglichkeiten für die Gäste hatte. Aber erst rettete Florian Flick für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie, einmal traf der Niederländer die Querlatte. Flick sah kurz vor dem Ende noch die Rote Karte. Seine Notbremse verhinderte immerhin das fast sichere 1:2.

Während der regulären Spielzeit hatte Dawid Kownacki die Gäste in der 33. Minute in Führung gebracht, nachdem zuvor Lino Tempelmann das 1:0 für den Club auf dem Fuß gehabt hatte. Fortuna-Keeper Florian Kastenmaier lenkte den Ball mit einem Superreflex aber noch an die Latte.

Club zu fahrig im Vorwärtsgang - Duman kommt und trifft

Nach dem Wechsel versuchte es der Club weiter, verzettelte sich aber durch einfache technische Fehler immer wieder. Vorne lief einfach nichts zusammen - sinnbildlich dafür eine Szene von Kwadwo Duah, der sich in aussichtsreicher Schussposition selbst anschoss statt den Ball irgendwie in Richtung Tor zu bringen.

Hinten war nun gleichzeitig mehr Platz für die Gäste, die ihre guten Chancen (Kownacki, Ao Tanaka) aber ebenfalls nicht nutzten. Das rächte sich: Weinzierl versuchte alles, schöpfte sein Wechselkontingent voll aus, am Ende mit Erfolg, denn der eingewechselte Duman traf zum 1:1 und brachte den Club ins Elfmeterschießen.