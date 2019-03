1. FC Nürnberg: Hilfloser Club verliert gegen Leipzig

18 Spiele ohne Sieg: Vereinsrekord. Nur 13 Punkte nach dem 24. Spieltag - das ist die schlechteste Bilanz eines Bundesligisten seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Eigentlich müsste jegliche Hoffnung auf den Klassenerhalt bei dem 1. FC Nürnberg schon erloschen sein. Dabei sah es in den ersten Minuten noch so aus, als könnte der Club den großen Favoriten aus Leipzig ärgern und sich für das 0:6 aus dem Hinspiel revanchieren.

Denn bereits in der zehnten Minute hatten die Franke die große Chance zur Führung per Elfmeter. Doch Hanno Behrens setzte den Elfer an die Latte. Der Club bekam durch den Strafstoß etwas Auftrieb und ließ die Gäste auch dank einer guten Defensivarbeit die ersten 30 Minuten kaum zur Entfaltung kommen.

Nach vorne geht nicht viel zusammen

Doch Nürnberg schaffte es nicht, sich dauerhaft zu befreien und Entlastungsangriffe zu starten. Leipzig wurde wieder stärker und in der 33. Minute war es Enrico Valentini, der einen Angriff der Gäste in höchster Not klären konnte. Sieben Minuten später klingelte es dann im Nürnberger Tor: Lukas Klostermann traf unhaltbar für Christian Mathenia zur Leipziger Führung.

Die Sachsen, die ohne den grippekranken Timo Werner auskommen mussten, unternahmen in der Folge nicht mehr als nötig, um das 1:0 über die Zeit zu bringen. Der Club war zwar in der zweiten Hälfte aktiver. Nach vorne ging einfach keine Gefahr aus. Mikael Ishak, der für den verletzten Adam Zrelak spielte, wurde zu wenig in die Partie miteinbezogen. So bleibt der Nürnberger Angriff mit 18 Treffern der schwächste der Liga.