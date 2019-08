Vier Tage nach dem desaströsen 0:4 im Zweitliga-Spiel gegen den Hamburger SV war der späte Auswärtssieg des 1. FC Nürnberg vor knapp 15.000 Zuschauern der Lohn für eine dominante Schlussphase gegen die Ingolstädter. Lange bot der Tabellenführer der 3. Liga Paroli, musste sich aber am Ende mit 0:1 geschlagen geben.

Kein Klassenunterschied in der ersten Hälfte

Der Drittligist erwischte den besseren Start - bereits in der zweiten Minute zappelte der Ball im Tor der Nürnberger. Aber Schiedsrichter Daniel Siebert entschied auf Abseits, weil Filip Bibija beim Kopfball von Thomas Keller Nürnbergs Keeper Andreas Lukse behinderte und somit aktiv ins Spielgeschehen eingriff.

Die Gäste kamen erst nach zehn Minuten etwas besser ins Spiel. In der 22. Minute wuchtete Asger Strömgaard Sörensen das Leder nach einer Ecke von Neuzugang Johannes Geis mit dem Kopf in den Ingolstädter Kasten. Analog zum Treffer auf der Gegenseite zählte auch dieser nicht: Nikola Dovedan stand neben Torwart Fabijan Buntic auf der Torlinie im Abseits. Video-Assistenten gibt es erst ab dem Achtelfinale, insofern entschied das Schiedsrichter-Gespann.

Beide Teams lieferten sich einen spannenden und abwechslungsreichen Schlagabtausch. In den ersten 45 Minuten war kein Klassenunterschied erkennbar. So ging es mit einem gerechten 0:0 in die Kabinen.

Entscheidung fällt in der 87. Minute

Gleiches Bild in der zweiten Hälfte - ein Spiel auf Augenhöhe - bis zur letzten Viertelstunde. Dann legte der Club noch einmal zu. Dank größerer Kaltschnäutzigkeit und besserem Spielermaterial auf der Bank konnte sich das Team von Trainer Damir Canadi doch noch innerhalb der regulären Spielzeit durchsetzen: In der 87. Minute schlug Sebastian Kerk eine Flanke in die Strafraummitte der Ingolstädter. Dort kam Dovedan vor den Abwehrspielern Björn Paulsen und Keller an den Ball und bugsierte diesen zum 1:0 über die Linie.