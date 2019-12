Nürnberg kassiert Last-Minute-Ausgleich gegen Holstein Kiel

Lange 38 Minuten plätscherte die Partie in Nürnberg ohne einen einzigen Schuss aufs Tor vor sich hin. Wie aus dem Nichts brachte dann ein wunderbarer Freistoß (38.) von Sörensen das 1:0 für den Club. Der Jubel war noch nicht einmal verstummt, da musste der FCN schon um die Führung zittern. Der Schiedsrichter zeigte auf den Elfmeterpunkt, nachdem Hanno Behrens seinen Gegenspieler Salih Özcan im Strafraum (41.) umgerissen hatte. Salih Özcan schoss den Strafstoß aber so schwach, dass Keeper Felix Dornebusch nicht einmal seine Arme benötigte, um ihn abzuwehren. Die Kugel traf ihn am Oberkörper und trudelte von dort ins Aus.

2:0-Führung nicht ins Ziel gebracht

Das 2:0 durch Robin Hack war für den den 1. FC Nürnberg (67.) aber auch nicht die erhoffte Erlösung. Zehn Minuten später wurde es erneut eng, nachdem Janni-Luca Serra (77.) der Anschlusstreffer gelungen war. Deshalb zogen sich die Franken komplett in die eigene Hälfte zurück. Trotzdem mussten sie in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer furch Stefan Thesker hinnehmen. Damit vergab Nürnberg den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Jens Keller seit dessen Amtsantritt vor einem Monat. Der Club hat in den vergangenen fünf Partien gerade einmal zwei Punkte geholt und bleibt auf dem Abstiegs-Relegationsplatz hängen.