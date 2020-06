Nürnberg kassiert im Abstiegskampf herbe Klatsche

Stuttgart spielt sich in Torrausch

Stuttgart schaltete auch mit dem komfortablen Vorsprung nicht zurück und nutzte in der zweiten Hälfte die Schwächen der Franken weiter aus. Kalajdžić konnte trotz Gegenspieler an die mittige Fünferkante flanken. González (52.) stieß direkt in das Missverständnis von Keeper Mathenia und Enrico Valentini hinein und nickte mit voller Wucht zum 4:0 in die Maschen. Kurz darauf holte sich Margreitter beim Zusammenstoß mit Kempf eine Platzwunde an der Stirn und verabschiedete sich in die Kabine.

Mehr Gegentore sollten sich die Nürnberger mit Blick auf das Saisonfinale am nächsten Sonntag nicht mehr einfangen. Doch die Stuttgarter Offensive kannte keine Gnade. Kamiński verlängerte eine Flanke mit der Stirn aus mittigen acht Metern direkt vor den rechten Pfosten. Dort musste Karazor (63.) aus kurzer Distanz nur noch den rechten Fuß hinhalten. Der Innenverteidiger machte das 5:0 und seinen Doppelpack perfekt. Der gelang in der 76. Minute auch González. Der Argentinier zirkelte das Leder aus 14 Metern präzise mit dem linken Innenrist in die flache linke Ecke. Mathenia war weiter gefordert. Endo prüfte ihn in der 79. Minute. Damit kann der VfB fast schon für den Aufstieg planen. Die Nürnberger liegen noch auf Platz 15, allerdings nur zwei Punkte vor dem Karlsruher SC.