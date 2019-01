Nürnberg kämpft, kassiert aber in Mainz die nächste Niederlage

Auch gegen Mainz kam der Club nicht von der Stelle. Nach 13 sieglosen Spielen stecken die Nürnberger mit elf Punkten aus 19 Spielen weiter im Tabellenkeller fest. "Vom Glück geküsst sind wir im Moment gerade nicht", sagte FCN-Manager Andreas Bornemann nach der bitteren Niederlage. "Es tut mir wahnsinnig leid für die Mannschaft." Jetzt gelte es sich wieder aufzurappeln und die nächste Aufgabe anzugehen.

Köllner erwartete schwierige Aufgabe

Nach fünf Niederlagen in Serie hatte Trainer Michael Köllner sein Team über die komplette Woche in nicht-öffentlichen Einheiten auf die "schwierige Aufgabe" in Mainz vorbereitet. Der FCN-Coach wechselte zudem auf zwei Start-Positionen. Eduard Löwen und Mikael Ishak blieben auf der Bank. Dafür sollten Federico Palacios Martínez und Adam Zrelak für neue Impulse sorgen.

Treffer für Mainz und den Club

Mainz startete offensiv, Nürnberg verteidigte gut. Dann brachte ein Foul das erste Tor. Martín Aarón dribbelte von der linken Seite in den Strafraum und wurde von Behrens gefoult. Schiedsrichter Bastian Dankert entschied ohne zu zögern auf Elfmeter. Den verwandelte Daniel Brosinski in der 12. Minute sicher zur 1:0-Führung für die Gastgeber.

Den Rückstand musste die Köllner-Elf erst einmal verkraften. Nürnberg versuchte mit langen Bällen, eine Torchance herauszuspielen. Gut für die Franken, dass Mainz sich auf dem Torerfolg ausruhte und nicht nachlegen konnte. In der 34. Minute hatte dann Virgil Misidjan eine gute Chance auf einen erfolgreichen Abschluss, doch der ging übers Tor. Der Treffer für den Club lag allerdings schon in der Luft. Kaum zehn Minuten später stieg Georg Margreitter nach einer Ecke am höchsten und köpfte den Ball ins linke Eck. Der Ausgleich saß.