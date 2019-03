Nürnberg Ice Tigers müssen gegen Bremerhaven ran

So geriet es fast zur Nebensache, dass die Nürnberger als Tabellenzehnte der Deutschen Eishockey Liga gegen den Tabellenletzten Schwenninger Wild Wings beim Stand von 3:1 im dritten Drittel eine zwei Tore Führung hergaben und es nach regulärer Spielzeit 3:3 stand. Erst Jason Bast konnte im Penaltyschießen den Siegtreffer für die Nürnberger zum 4:3 erzielen.

Wichtiger erschien den Zuschauern, was bei Ingolstadt gegen Straubing sowie München gegen Bremerhaven passierte. Denn sowohl Ingolstadt als auch Straubing und Bremerhaven hätten der kommende Gegner der Nürnberger werden können. Als Mannschaft auf Platz zehn muss das Team von Martin Jiranek in der Best-of-Three-Serie gegen den Siebtplatzierten ran.

Auftakt in Bremerhaven

Durch den Sieg von Ingolstadt gegen Straubing mit 6:4 und dem 4:1 von Bremerhaven gegen den amtierenden Meister München, hat Bremerhaven die Straubinger von Platz 7 verdrängt und ist damit der erste Playoff-Gegner der Nürnberger. Die hatten gegen die Fishtown Pinguins aus Bremerhaven erst am Freitag mit 2:4 verloren. Dass sie es in den Pre-Playoffs besser machen, können die Nürnberger am Mittwoch um 19.30 Uhr im ersten Spiel in Bremerhaven beweisen.

Qualifikation für die Playoffs

Am Freitagabend haben sie ihr Heimspiel gegen die Fishtown Pinguins in der Serie Best-of-Three. Sollten sie da ihre zweite Niederlage kassieren, wäre die Saison für die Nürnberg Ice Tigers beendet, bevor die eigentlichen Playoffs überhaupt beginnen.