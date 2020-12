Nürnberg Ice Tigers - mit neuer Strategie in die Eishockeysaison

Deutsche Spieler sollen Verantwortung übernehmen

"So sind wir halt zusammen gekommen", sagt auch Fischöder: "Wir wollten jünger werden, wir wollten mehr junge deutsche Spieler dazu haben, wir wollten die Verantwortung mehr in die Hände der deutschen Spieler legen."

Wie das klappt, muss Fischöder ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub unter Beweis stellen. Die Nürnberg Ice Tigers starten am Samstag (16.30 Uhr) in Mannheim in die neue DEL-Saison.