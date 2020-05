Nürnberg Ice Tigers: Jack Skille unterschreibt bis 2022

Die Nürnberg Ice Tigers setzen mit der Verpflichtung des 32-jährigen Stürmers ein Zeichen. Trotz der derzeit unsicheren Situation, was den weiteren Spiel- und Trainingsbetrieb angeht, hat der 32-jährige Stürmer Jack Skille bis mindestens 2022 beim Nürnberger DEL-Club unterschrieben.

Schnell zum Leistungsträger

Skille war im Januar in das Team in Nürnberg gekommen und hatte sich schnell in die Mannschaft von Kurt Kleinendorst eingefunden. "Ohne Anlaufschwierigkeiten" habe er sich zu "einem großen Leistungsträger" entwickelt, so der Verein. In 16 Spielen für die Ice Tigers erzielte der US-Amerikaner sieben Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Skille war zuvor unter anderem in der Schweiz, der KHL und in 374 NHL-Spielen aktiv.

Familie und Spieler fühlen sich in Nürnberg wohl

"Meine Familie und ich wurden von der Organisation und den Fans in Nürnberg sofort herzlich aufgenommen. Wir haben uns hier super eingelebt und freuen uns schon darauf, zurückzukommen", erklärt Skille auf der Webseite des Vereins. Wie er sagt, war das Ende der Saison für die Mannschaft frustrierend, weil das Team sich sicher war, dass es viel hätte erreichen können. "Aber letztlich steigert das nur die Freude auf die kommenden Jahre. Ich kann es kaum erwarten, ein Teil der Zukunft der Nürnberg Ice Tigers zu sein", so Jack Skille.

Erst am vergangenen Montag (04.05.20) hatte der Verein bekannt gegeben, dass er nach dem Ausscheiden des Hauptsponsors Thomas Sabo wieder Nürnberg Ice Tigers heißt.