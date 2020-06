Nürnberg Ice Tigers: Cheftrainer Kleinendorst hört auf

Der bisherige Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers Kurt Kleinendorst macht Schluss. Wie der Verein am Sonntag auf seiner Homepage mitteilte, schlug der 59-Jährige ein Vertragsangebot der Nürnberger für die kommende Saison aus. Als Grund nannte Kleinendorst, dass er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen wolle. "Wir hätten gerne noch ein Jahr mit Kurt gearbeitet, respektieren seine Entscheidung aber natürlich und wünschen ihm alles Gute für die gemeinsame Zeit mit seiner Familie in Nordamerika“, wird Ice Tigers-Sportdirektor André Dietzsch in der Mitteilung zitiert.

Nürnberg Ice Tigers stellen neuen Cheftrainer in Kürze vor

Nach Kleinendorsts Absage hätten die Verantwortlichen des Nürnberger Eishockey-Clubs unmittelbar und final entschieden, wer seine Nachfolge antreten soll. Mit dem neuen Trainer wolle der Verein einen weiteren, großen Schritt in die Richtung gehen, die er mit seiner Neuausrichtung im vergangenen Jahr eingeschlagen habe, so Dietzsch. Der neue Cheftrainer werde in Kürze vorgestellt, heißt es.