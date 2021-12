Nürnberg Ice Tigers-Chefcoach Tom Rowe verlängert um zwei Jahre

Tom Rowe bleibt über die laufende Saison hinaus Cheftrainer der Nürnberg Ice Tigers. Der DEL-Club und der 65-jährige haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum Ende der DEL-Saison 2023/24 geeinigt, wie der Verein mitteilt.

Ice Tigers mit Rowe im Aufwind

Tom Rowe steht seit Mitte Oktober dieses Jahres als Cheftrainer hinter der Bande der Ice Tigers. Er löste den bis dahin glücklosen Frank Fischöder ab. Rowe habe, so die Mitteilung, das Team in die Erfolgsspur zurückgebracht. In 19 Spielen mit dem erfahrenen US-amerikanischen Coach haben die Ice Tigers 34 Punkte geholt und damit einen Punkteschnitt von 1,79 erzielt.

Stärken: Erfahrung und Kommunikation

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf zeigt sich glücklich darüber, dass sich Rowe dazu entschieden hat, zwei weitere Jahre in Nürnberg zu arbeiten. "Seine große Erfahrung, aber vor allem seine Offenheit und Lust, täglich dazuzulernen, sind eine große Stärke", so Ustorf. Toms hervorragende Kommunikation mit seinem Trainerstab und den Spielern habe das Team stabilisiert. "Und wir sind uns sicher, dass wir uns mit ihm als Trainer weiter in die richtige Richtung bewegen", betont der Sportdirektor.

Zufrieden mit sportlichem Team in Nürnberg

Für Tom Rowe, der knapp 30 Jahre Erfahrung in führenden Positionen im Eishockey in der NHL, KHL, AHL und in Österreich vorzuweisen hat, war demnach das sportliche Umfeld in Nürnberg für sein Bleiben entscheidend: "Spieler, Trainer- und Betreuerstab und Geschäftsstelle. Für mich passt hier einfach alles perfekt zusammen. Wir haben auf allen Ebenen ein hervorragendes Team", wird Rowe zitiert.

Ihr nächstes DEL-Spiel führt die Nürnberger am Donnerstag, den 30. Dezember, nach Krefeld. Bully gegen die Krefeld Pinguine ist um 19.30 Uhr.