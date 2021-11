Nürnberg Ice Tiger Kapitän Reimer ist neuer DEL-Rekordscorer

Plötzlich wird aus einem normalen Ligaspiel in einer wegen Corona unnormalen Eishockeysaison ein ganz besonderes Spiel: Beim 3:2-Auswärtssieg der Nürnberg Ice Tigers gegen die Krefeld Pinguine am Dienstagabend erhöhte Nürnbergs Kapitän Patrick Reimer mit seinem Tor und seinem Assist seine Scorerpunktzahl auf 798 Punkte und geht damit als alleiniger Top-Scorer in die DEL-Geschichte ein.

Tor und Assist beim Sieg gegen Krefeld

Reimer brachte die Nürnberger zunächst in der 8. Minute in Führung, damit war der Rekord eingestellt. In der 55. Minute leistete der Kapitän die Vorarbeit zum vorentscheidenden Überzahl-Treffer von Gregor MacLeod zum 3:1. Durch diese beiden Scorerpunkte ist der 38-Jährige nun bester DEL-Scorer aller Zeiten mit insgesamt 798 Punkten in 996 Spielen!

"Sicherlich eine Wahnsinnszahl. Ich bin froh, dass es jetzt geschafft ist, jetzt können wir uns wieder auf andere Themen konzentrieren." Patrick Reimer bei MagentaSport nach dem Spiel

Seit 2012 in Nürnberg

Der gebürtige Mindelheimer Reimer ist ein Urgestein der DEL. Zu Beginn seiner Karriere spielte er beim ESV Kaufbeuren, ehe er über Düsseldorf 2012 nach Nürnberg kam. Mehrfach war er Topscorer und bester Torschütze der Liga, zudem wurde er 2016 und 2017 als bester Spieler der DEL ausgezeichnet.

2018 holte sich Reimer mit der deutschen Nationalmannschaft die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Nach den Olympischen Spielen trat Reimer aus der Nationalmannschaft zurück.

Düsseldorf gratuliert Reimer mit einem weinenden Auge

Reimer hat damit Daniel Kreutzer an der Spitze der Scorer-Liste abgelöst, der seine Karriere allerdings schon vor vier Jahren beenden musste und 797 Punkte sammeln konnte. Und die Düsseldorfer EG, bei der Daniel Kreutzer und Patrick Reimer gemeinsam spielten, war auch gleich eine der ersten Mannschaften, die Reimer in den sozialen Medien zum neuen Rekord gratulierte.