Nürnberg holt norwegischen Nationalspieler Mats Möller Dähli

Der 1. FC Nürnberg hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugegriffen: Der 25-jährige Mats Möller Daehli, 24-maliger norwegischer Nationalspieler, wechselt vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Franken. Möller Daehli kommt auf Leihbasis bis Ende Juni, danach besitzt der 1. FCN eine Kaufoption, teilte der Verein mit.

Möller Daehlis Marktwert liegt derzeit bei rund 1,8 Millionen Euro. Erst im Januar war der Norweger für 2,5 Millionen Euro von Zweiligist St. Pauli nach Genk gewechselt. Dort kam der offensive Mittelfeldspieler aber gerade mal auf fünf Einsätze und 200 Minuten Spielzeit.

Hecking: Trotz anderer Angebote für den Club entschieden

"Mit seinem Wechsel nach Genk haben sich seine Wünsche nicht erfüllt. Mats wollte unbedingt wieder spielen und wir haben schon frühzeitig mit ihm Kontakt aufgenommen. Am Ende hat er sich trotz anderer Offerten für den Club entschieden. Darüber freuen wir uns sehr", wird Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking in einer Vereinsmitteilung zitiert.

"Ich hatte sehr gute Gespräche mit dem Trainer und dem Vorstand Sport. Beide haben mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Ich werde alles geben, um der Mannschaft zu helfen und bin stolz, für den Club spielen zu dürfen." Mats Möller Daehli in einer Club-Mitteilung

In der Jugend bei Manchester United

Möller Daehli spielte in der Jugend bei norwegischen Vereinen und zwei Jahre im Nachwuchs von Manchester United. Seine Profikarriere begann 2013 in seiner Heimat bei Molde FK. Nach einem Jahr bei Cardiff City in der englischen Premier League kam Möller Daehli 2015 erstmals nach Deutschland.

Publikumsliebling bei St. Pauli

Beim SC Freiburg absolvierte er 19 Spiele in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und bei den Amateuren, 2017 wechselt er zum FC St. Pauli. Dort avancierte er in 82 Spielen zum Leistungsträger und Publikumsliebling.