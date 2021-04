Nürnberg feiert glücklichen Heimsieg

Ein Krauß-Fernschuss bringt die Entscheidung

Ähnlich wie in Durchgang eins war es die mehr oder weniger einzige Chance, die dem Club doch noch drei Punkte beschwerte. In einer Energieleistung tankte sich Mats Möller Daehlie auf der linken Seite durch, vor dem Strafraum legte er quer - und Tom Krauß riskierte was im richtigen Moment: Sein Schuss aus gut 18 Metern schlug zum glücklichen 2:1 der Nürnberger ein (75.). Das Aufbäumen der Paderborner in der Schlussphase überstand der Club ohne größere Probleme.

Dovedan schießt am leeren Tor vorbei

Für einen kuriosen Moment sorgte noch Nikola Dovedan: Als Paderborn in der Nachspielzeit komplett aufgerückt war, konterte Nürnberg. Doch Dovedan schoss aus 30 Metern am leeren Tor vorbei.

Durch den Sieg verschafft sich der 1. FC Nürnberg etwas Luft im Abstiegskampf. Die Franken haben aktuell als Tabellen-13. mit 32 Zählern sechs Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang. Allerdings haben einige Abstiegskonkurrenten wie Osnabrück und Braunschweig (jeweils 26 Punkte) ein Spiel weniger auf dem Konto.