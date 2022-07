Nürnberg feiert Fanfest und Testspiel-Sieg gegen Schweinfurt

Fanfest am Valznerweiher

Im Anschluss an das Testspiel gaben der Trainer Robert Klauß und seine Spieler ihren zahlreich erschienenen Fans Autogramme und standen für Selfies zur Verfügung. Und eines stellte sich dann auch schnell heraus: Die Anhänger hoffen mit dem neuen Team in dieser Spielzeit nun auf den Aufstieg - und die ersehnte Rückkehr in die Fußball-Bundesliga.