Nürnberg-Fans am Ende im Freudentaumel

In der ersten Hälfte war noch alles gut bei den Club-Fans. Beide Mannschaften gingen mit 0:0 in die Kabinen. Aber nach der Pause drehten die Schanzer auf - Ernüchterung bei den Anhängerin in der 62. Minute, als die Ingolstädter das 2:0 vom Hinspiel wettgemacht hatten. Sollte es Verlängerung und sogar Elfmeterschießen geben? Drama in der 66. Minute: Ingolstadt führt 3:0. Bliebe es dabei, würde das den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga bedeuten. Zittern und Daumen drücken bei den Fans im Biergarten bis zum Schluss. Die Hoffnung schwand immer mehr - 6. Minute der Nachspielzeit: Mit der allerletzten Aktion rettete sich der Club. Fabian Schleusener brachte den Ball über die Linie - der Treffer zum 3:1 sorgte dafür, dass der 1. FC Nürnberg den Klassenerhalt schaffte und die Fans im Biergarten sich in den Armen lagen und feierten. Was für ein emotionaler Abend.