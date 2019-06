Nürnberg Falcons kämpfen weiter um Bundesliga-Lizenz

Die Nürnberger waren kürzlich beim zweiten Versuch, die Lizenz zu erhalten, gescheitert. Nun wird die Schiedsgerichtsverhandlung noch einmal aufgenommen. Bisher hatten diverse Zusagen der Stadt Nürnberg zum Bau einer neuen Halle nicht für die Erteilung der Lizenz ausgereicht. Der Gutachter- und Ligalizenzausschuss der BBL hatten Zweifel angemeldet, ob Nürnberg die nötigen Zuschauereinnahmen ohne bereits bestehende Spielstätte generieren könne.

Bau einer neuen Halle: Nürnberg Falcons unter Zeitdruck

Die Falcons sprechen von einer "unglücklichen Situation", da sich der Bau einer neuen Spielstätte aufgrund des zunehmenden Zeitverlustes immer weiter nach hinten verschiebt. Deshalb werden die Basketballer auf einige Heimspiele in Nürnberg zu Saisonbeginn verzichten und in eine andere Halle ausweichen müssen. Vorausgesetzt, sie bekommen grünes Licht für die 1. Liga. Als Ausweichmöglichkeit steht derzeit die Arena in Bamberg im Raum.