Nürnberg Falcons bereiten sich auf Saisonstart vor

Das Team von Coach Ralph Junge startet in die Vorbereitung auf die vierte Spielzeit in der ProA, teilt der Verein mit. Trainingsauftakt für die Mannschaft ist für Anfang August geplant, davor gebe es Gespräche mit Spielern, Agenten, Partnern und möglichen Sponsoren, so der Verein.

Saisonstart am 21. September

Die Saison startet für die Nürnberg Falcons mit einem Gastspiel beim FC Schalke 04 Basketball am 21. September. Ihren Heimauftakt bestreiten die Nürnberger dann am 28. September um 19.30 Uhr gegen die Artland Dragons. Ihre Heimspiele werden die Basketballer weiter in der Halle am Airport Nürnberg austragen. Informationen zu Dauerkarten und Tagestickets für die neue Spielzeit sollen bald folgen.

Keine Lizenz für die Basketball Bundesliga

Vor wenigen Tagen erst hatte das BBL-Schiedsgericht der Liga in Köln entschieden, dass die Nürnberg Falcons keine Lizenz für die erste Basketball Bundesliga bekommen. Die Falcons erfüllten laut BBL nicht die entsprechenden Voraussetzungen. Vor allem fehlt eine geeignete Spielstätte in Nürnberg. Die Liga verlangt eine Halle für mindestens 3.000 Zuschauer.