Nürnberg erkämpft sich verdientes 1:1 gegen Paris

Frankreichs Meister Paris St. Germain (PSG) war mit allen Topstars außer dem Brasilianer Neymar angereist. Der - so die offiziellen Angaben - war in Paris geblieben, um nach einer Verletzung an seiner Fitness zu arbeiten. Seit Wochen wird jedoch bereits spekuliert, dass Neymar einen Wechsel zurück zu seinem früheren Arbeitgeber FC Barcelona erzwingen will.

Mehrfachbewachung für Kylian Mbappé

Doch Paris unter seinem deutschen Trainer Thomas Tuchel demonstrierte - trotz noch früher Phase der Saisonvorbereitung -, dass das Team überhaupt nicht von Neymar abhängig ist. Mit Kylian Mbappé steht der aktuell teuerster Stürmer der Welt im Kader - und der Franzose beschäftigte Nürnberg fast im Alleingang. Kam Mbappé an den Ball, stürzten sich meist gleich zwei oder drei Nürnberger auf ihn, um ihm nicht einmal im Ansatz die Chance auf Dribblings oder Sprints zu geben.

Die Nürnberger Taktik, den PSG-Superstar aus dem Spiel zu nehmen ging lange auf. Zwei Pfostenschüsse gingen zwar auf Mbappés Konto, bis zur 43. Minute hielt der Club jedoch das 0:0. Erst als bei den MIttelfranken merklich die Kräfte schwanden, nickte der Spanier Pablo Sarabai eine Mbappé-Flanke aus kurzer Distanz zur Gästeführung ein.