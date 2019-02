Nürnberg erkämpft sich gegen Dortmund ein 0:0

"Es wird Veränderungen geben", hatte Interimstrainer Boris Schommers angekündigt und sein Team auf drei Positionen umgestellt. Yuya Kubo, Eduard Löwen und Ondrej Petrak kamen neu in die Mannschaft, aber auch in der "Art und Weise, wie wir spielen", sollte sich etwas ändern. Das war durchaus sichtbar. Mit leidenschaftlichem Kampf forderte der Tabellenletzte den Ersten von Anpfiff an.

Mathenia rettet gegen Götze

Die Borussia übernahm von Beginn an das Spiel und hatte durch Mario Götze auch drei dicke Torchancen, doch die vereitelte Club-Torhüter Christian Mathenia mit guten Paraden. Die tief stehenden Nürnberger nutzten ihrerseits immer wieder die Chancen auf schnelle Konter. Kapitän Hanno Behrens konnte zwei dicke Möglichkeiten allerdings nicht nutzen. Mit einem verdienten 0:0 ging es in die Halbzeit.

Großer Einsatz und viel Leidenschaft beim Club

Die 50.000 Zuschauer sahen auch in der 2. Hälfte einen BVB mit viel Ballbesitz, aber kaum zündende Ideen. Nürnberg arbeitete weiter an der Überraschung, verteidigte mit großem Einsatz und viel Leidenschaft. Bei den wenigen Dortmunder Chancen durch Guerreiro, Alcacer oder Götze war der überragende Mathenia stets auf dem Posten.

"Wir müssen nächste Woche gegen Düsseldorf nachlegen, dann ist der Punkt heute Gold wert." Christian Mathenia

Für die meiste Aufregung im zweiten Durchgang sorgte kurz vor Ende ein Tor von Bruun Larsen, doch Alcacer stand zuvor im Abseits. Den Schlusspfiff feierte Interimstrainer Schommers mit in die Luft gereckten Zeigefinger. Verteidiger Enrica Valentini freute sich über die gewaltige Leistungssteigerung: "Wir waren ein bisschen freier, jeder hat sich noch ein wenig mehr für den anderen aufgeopfert."

Nach dem zweiten Unentschieden in Folge bleiben Spitzenreiter Dortmund nur drei Punkte Vorsprung auf Verfolger Bayern München. Nürnberg bleibt mit 13 Punkten Bundesliga-Schlusslicht, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.