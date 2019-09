Nürnberg erkämpft sich eindrucksvollen Sieg gegen Hannover

Der 1. FC Nürnberg überraschte die Gastgeber mit einem Blitzstart. Bereits der erste hohe Standard hebelte die 96-Abwehr komplett aus und ermöglichte dem Club die schnelle 1:0-Führung. Johannes Geis schickte einen Freistoß ans linke Alu und fand dort den komplett ungedeckten Michael Frey. Der Franke legte mit dem Kopf quer und Georg Margreitter (3. Minute) nickte am langen Pfosten ebenfalls freistehend ein. Hannover schüttelte die kalte Dusche in der Folge schnell ab und übernahm im eigenen Stadion die Spielkontrolle. Die Niedersachsen konnten die guten Ansätze aber nicht in Torgefahr ummünzen.

Die Nürnberger zogen sich offensiv zurück, erhöhten mit dem nächsten Torschuss dann in der 26. Minute aber völlig überraschend für 96 zum 2:0. Erneut kam der Ball hoch in den Sechzehner und diesmal verlängerte am linken Alu Robin Hack. Hanno Behrens ging direkt vor Ron-Robert Zieler in die Luft und köpfte das Leder druckvoll ins Netz. Die Franken waren mit der effektiven Ausbeute jedoch noch nicht zufrieden und schlugen ein drittes Mal eiskalt zu. In der 45. Minute packten sie mit dem dritten Torschuss auch noch das 0:3 durch Robin Hack obendrauf.