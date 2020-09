Nürnberg chancenlos im DFB-Pokal gegen RB Leipzig

Club-Torwart Christian Mathenia erwischte einen Saisonauftakt zum Vergessen. Der Routinier, der sich in der Saisonvorbereitung gegen FC-Bayern-Neuzugang Christian Früchtl im Kampf um die Nummer eins durchgesetzt hat, leitete mit einem Fehlpass aus dem eigenen Strafraum zu Leipzigs Hee-Chan Hwang den frühen Rückstand ein.

Zunächst rettete Mathenia zwar noch gegen den Leipziger Stürmer, den er nach außen abdrängte. Aber RB hielt den Ball, passte schnell durch die noch nicht formierte Nürnberger Abwehr und Amadou Haidara traf nach drei Minuten aus 18 Metern für den Favoriten.

Sollte das frühe Gegentor schon reichen, um eine eigentlich motivierte Nürnberger Mannschaft komplett zu verunsichern? Zumindest in der ersten Halbzeit schien es so. Der Klassenunterschied zwischen dem fränkischen Fast-Zweitligaabsteiger und dem Champions-League-Halbfinalisten aus Sachsen war erschreckend. Leipzig in Durchgang eins mit über 80 Prozent Ballbesitz.