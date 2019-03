Nürnberg verliert in Frankfurt und bleibt am Tabellenende

Nach dem 1:3 von Hannover 96 beim FC Augsburg hätte den Franken ein Punkt bei Eintracht Frankfurt gereicht, um an den Niedersachsen vorbeizuziehen. Der Club strebte allerdings einen überraschenden Dreier beim Europa-League-Teilnehmer an.

Daraus wurde allerdings nichts, obwohl die erste Chance des Spiels den Nürnbergern gehörte. Hanno Behrens kam in der 3. Minute frei zum Kopfball, verfehlte aber das Tor. Es sollte für lange Zeit die letzte gefährliche Aktion des weitgehend harmlosen Schlusslichts bleiben. Frankfurt drückte danach auf die Führung, die trotz bester Gelegenheiten jedoch auf sich warten ließ. Paciencia (13.) traf aus Nahdistanz den Ball nicht richtig, bei einem Kopfball von Jovic (18.) rettete Nürnbergs Mittelfeldspieler Sebastian Kerk kurz vor der Linie.

Hinteregger trifft

Nach einer halben Stunde wurden die Gastgeber dann mit der 1:0-Führung belohnt. Filip Kostic hatte das Leder vors Nürnberger Tor geschickt. Dort stand Martin Hinteregger (31.) alleine und versenkte die Kugel aus zwei Metern flach im Kasten von Christian Mathenia. Vorlagengeber Kostic hatte gut fünf Minuten später das zweite Tor auf dem Fuß, traf aber nur die Latte. Kurz zuvor hatten die Gäste bei einem ihrer seltenen Konter eine 3:2-Überzahl nicht ausnutzen können.

Frankfurt diktiert das Spielgeschehen

Wie zu Beginn der Partie verbuchten die Franken auch nach dem Wechsel die erste Möglichkeit. Yuya Kubo zielte in der 53. Minute aus 16 Metern aber etwas zu hoch, so dass Frankfurts Nationaltorhüter Kevin Trapp nicht eingreifen musste. Die Eintracht blieb aber weiter spielbestimmend und hatte durch Haller, der nach gut einer Stunde für Paciencia kam, die nächste Chance. Ewerton blockte den Schuss des Franzosen in letzter Sekunde. In der Schlussphase bewahrte Trapp die Hessen mit einer Glanztat gegen Behrens vor dem Ausgleich.

Frankfurt war den Franken stark überlegen, führte aber weiter nur mit einem Treffer. In der 89. Minute stand es dann kurz schon 2:0 durch Ante Rebic, doch nach Videobeweis, nahm Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus den Treffer wegen Abseits zurück.