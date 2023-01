Nübel über Rückkehr zum FC Bayern: "AS Monaco entscheidet"

Nach dem verletzungsbedingten Saison-Aus von Nationaltorwart Neuer suchen die Bayern weiter einen Ersatz. Eine Rückholaktion des nach Monaco verliehenen Alexander Nübel ist allerdings nicht die erste Option des Rekordmeisters. Die angestrebte Wunschlösung ist Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

Nübel: "AS Monaco entscheidet"

Auch für Nübel ist eine vorzeitige Rückkehr zu seinem Stammverein nicht die erste Option, ausschließen kann er sie aber auch nicht. "Im Fußball kann alles passieren, und nichts kann vorhergesagt werden. AS Monaco entscheidet". Der 26-Jährige unterstrich bei einer Pressekonferenz des Vereins seine Wertschätzung für die AS Monaco. "Es ist normal, dass es Gerüchte gibt, weil ich von den Bayern an die AS Monaco ausgeliehen bin. Dort habe ich einen Vertrag bis 2025. Aber ich bin ein Spieler der AS Monaco und das ist das Wichtigste", so der Torwart am Freitag.

Nübel sieht sich weiter in Monaco

Nübel betonte zudem, dass er sich weiterhin in Monaco sehe und es keine Gespräche mit Bayern gebe: "Der Klub hat mir klar gesagt, dass er auf mich zählt. Er will mich behalten." Der frühere Schalker ist noch bis zum 30. Juni vom Rekordmeister nach Monaco ausgeliehen. Bereits in der Vergangenheit hatte er einer Rückkehr "wenig Sinn" bescheinigt, und auch jetzt sehe er dafür "keinen Bedarf". Er wolle nur "spielen und weiter wachsen. Ich habe nichts anderes im Sinn."