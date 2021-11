Nübel & Co.: Wie es den Leih-Spielern des FC Bayern ergeht

Alexander Nübels Wechsel von Schalke 04 zum FC Bayern wurde Anfang 2020 verkündet - und führte gleich zu Spekulationen: Denn es gab Gerüchte über garantierte Einsatzzeiten für den Torwart. Welttorhüter Manuel Neuer machte schnell deutlich, dass er nicht auf Spiele verzichten will. Ein Machtkampf zeichnete sich ab, noch bevor sich die beiden Protagonisten trafen.

Der damalige Bayern-Trainer Hansi Flick stand in der Diskussion hinter seinem Kapitän: "Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern. Alexander Nübel weiß das."

Und so kam Nübel nur zu vier Spielen in der Saison 2020/21. Um mehr Spielpraxis zu bekommen, wechselte der 25-Jährige in dieser Saison zum AS Monaco und wurde unter dem ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac zum Stammkeeper. In einem Kicker-Interview bestätigte Nübel auch seine Einsatzzeiten-Garantie: "Ich sollte eine gewisse Anzahl an Spielen bekommen, die ich nicht bekommen habe."

Trotz der wenigen Einsätze will Nübel nicht von einem verlorenen Jahr sprechen. "Dieses Bayern-Jahr war ein Fortschritt für mich. Ich habe mich ziemlich weiterentwickelt, was für einen Torwart sehr wichtig ist, weil die persönliche Reife sehr viel ausmacht."

Bis 2023 soll die Leihe dauern - 2023 läuft auch der Vertrag von Neuer aus, eine Verlängerung des Kontrakts des Kapitäns - zumindest für ein Jahr - gilt aber als sehr wahrscheinlich, auch wenn der Kapitän dann schon 37 Jahre alt ist. In einem Interview mit der Bild-Zeitung sagte er: "Vom Alter gibt es für mich keine Vorgabe. Ich sage nicht, dass mit 40 Jahren Schluss ist." Gedanken über ein Karriereende hören sich anders an.