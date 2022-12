Nübel als Neuer-Ersatz? "Macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme"

Seit der schweren Verletzung von Manuel Neuer suchen die Bayern nach einem Ersatz auf der Torhüterposition. Die naheliegendste Lösung: Alexander Nübel, der aktuell an die AS Monaco verliehen ist, an die Säbener Straße zurück zu holen. Doch die Rückholaktion könnte sich schwieriger gestalten als gedacht. Das hat Nübel selbst in einem Interview nun angedeutet.