Nowitzki glaubt an erfolgreiche Basketball-EM

Es ist ein Phänomen und wird wohl auch noch eine Weile so bleiben: Wenn hierzulande über die Basketball-Nationalmannschaft gesprochen wird, wird mehr über Dirk Nowitzki geredet als über die aktuellen Nationalspieler - auch drei Jahre nach seinem Rücktritt vom Profisport. 2022 spielt die DBB-Auswahl die EM-Vorrunde in Köln und - wenn alles gut läuft - die Finalrunde in Berlin. Und Nowitzki ist als EM-Botschafter wieder mit dabei.

Wer den Würzburger ein bisschen kennt, der weiß, dass er keiner ist, der sich in den Vordergrund drängt. Das machen schon die Medienvertreter für ihn. So durfte der 43-Jährige, der zunächst in Würzburg und dann ab 1998 bei den Dallas Mavericks in der NBA spielte und dort zu einer Legende wurde, viel über sich und seine Erinnerungen sprechen, die er mit der Nationalmannschaft verbindet.