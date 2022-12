Norweger Granerud gewinnt Tourneeauftakt in Oberstdorf

Granerud fliegt allen davon

Nicht zuschlagen war der Norweger Halvor Egner Granerud, der auch mit den äußeren Bedingungen am besten zurecht kam. In beiden Durchgängen lief Granerud freiwillig von einer unteren Luke an und kam trotzdem auf 142,5 und 139 Meter. Da konnte niemand mithalten. Auch nicht die Polen Piotr Zyla und Dawid Kubacki, die die Ränge zwei und drei belegten.

Bestes Weltcupergebnis für Lokalmatador Raimund

"Das ist schon irre. Granerud springt gerade auf einem anderen Level", sagte Geiger, der nach dem ersten Durchgang noch hinter Wellinger auf Rang fünf gelegen hatte. "Dann ist mir ein richtig guter Sprung gelungen, mein bester hier. Ich bin schon zufrieden."

Der junge Oberstdorfer Philipp Raimund erreichte als 14. das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. "Ich fühle mich mega wohl, bin angekommen. Ich bringe bei uns, glaube ich, frischen Wind dazu", sagte der 22-Jährige. Der ehemalige Tournee-Dritte Stephan Leyhe (Willingen) musste sich dagegen mit dem 20. Rang begnügen, Constantin Schmid (Oberaudorf) wurde 29..