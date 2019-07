Norisring-Rennen: Deutsche Tourenwagen-Masters in Nürnberg

Der nur 2,3 kilometerlange Stadtkurs am Zeppelinfeld gilt als der anspruchsvollste der DTM-Serie. Zum 77. Mal findet das "Norisring-Speed-Weekend" mittlerweile statt.

Lokalmatador Marco Wittmann mit Chancen

Für BMW und Audi ist der Stadtkurs ein Heimspiel, Lokalmatador Marco Wittmann aus Fürth (BMW), hatte im vergangenen Jahr das Rennen am Norisring gewonnen und rechnet sich auch in diesem Jahr große Chancen aus. Für den jüngsten zweimaligen DTM-Champion ist der Norisring ein Heimspiel.

"Es ist toll, weil hier die ganze Familie und die Freunde dabei sein können." Marco Wittmann, DTM-Fahrer aus Fürth

Nach dem Ausstieg von Mercedes ist neben Audi und BMW an diesem Wochenende erstmals Aston Martin am Start. Bereits am Freitag findet das freie Training statt, am Samstag und Sonntag die Rennen.

Den DTM-Fahrern ganz nah

Die Motorsportfans kommen am Norisring den Fahrern besonders nah. So ist ein Besuch im Fahrerlager ebenso möglich, wie die Besichtigung der Boxen der einzelnen Rennställe. Die Veranstalter erwarten am Wochenende über 100.000 Motorsportbegeisterte, Tickets gibt es noch an den Tageskassen.