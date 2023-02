Nordische Ski-WM: Was ist drin für die bayerischen Athleten?

Bei der letzten nordischen Ski-WM in Oberstdorf holte Deutschland sechs Medaillen (2xGold, 2xSilber, 2xBronze). Besonders Karl Geiger wusste damals zu überzeugen und gewann einen kompletten Medaillensatz mit zweimal Gold im Team- und im Mixed-Team-Springen. Ein ähnlicher Medaillenregen ist bei dieser WM (21. Februar - 5. März) zumindest von den Skispringern nicht zu erwarten. Dafür könnten diesmal andere Disziplinen zu Edelmetall führen.

Skispringen: Althaus und Wellinger als deutsche Medaillenhoffnungen

Die deutschen Skispringer zählen bei der nordischen Ski-WM 2023 im Gegensatz zur Ausgabe vor zwei Jahren in Oberstdorf nicht wirklich zu den Favoriten. Zu durchschnittlich und inkonstant sind die Leistungen von Karl Geiger und Co bisher in diesem Winter. Einzig bei Andreas Wellinger vom SC Ruhpolding zeigte die Formkurve zuletzt nach oben. Bei den letzten Weltcups in Lake Placid (USA) und im rumänischen Rasnov gewann Wellinger insgesamt zweimal.

Bei den Frauen ruhen die Hoffnungen auf der Oberstdorferin Katharina Althaus. Die Gesamtweltcup-Zweite hat in dieser Saison schon sechs Weltcupsiege eingefahren, stand neunmal im Einzel auf dem Podium. Im Einzelspringen zum Auftakt der WM am Donnerstag (23.02.2022, ab 17:00 im BR24Sport-Livecenter) ist für Althaus eine Medaille mehr als nur im Bereich des Möglichen.

Ski-Langlauf: Hennig mögliche Medaillenkandidatin

Im Ski-Langlauf könnte Katharina Hennig für eine Medaille sorgen. Die Wahl-Oberstdorferin lief in dieser Saison dreimal auf das Podium. Bei der Tour de Ski gewann Sie sensationell die Etappe in Val' de Fiemme. Vergangene Saison bei den Olympischen Spielen in Peking holte sie zusammen mit Victoria Carl überraschend Teamsprint-Gold und Staffel-Silber.

Teamchef Peter Schlickenrieder rechnet aber nicht damit, dass sich dieser Coup in Planica erneut ereignet. "So etwas passiert in einem Leben einmal oder vielleicht zweimal, dann ist das Glück auf dieser Welt verbraucht", sagte Schlickenrieder. Schon bei einer Medaille wäre es für ihn "eine sehr gute WM". Der Fokus liege wie immer auf den Staffeln, fügte der Olympia-Silbergewinner von 2002 an.

Nordische Kombination: Youngster Nathalie Armbruster

Bei den Männern könnte Julian Schmid in der Nordischen Kombination ein Wörtchen um die Medaillen mitreden. Siebenmal landete er in dieser Saison auf dem Podest. Drei Weltcup-Siege stehen für ihn diesen Winter zu Buche.

Als aussichtsreichste Kandidatin auf Gold, Silber und Bronze gilt bei den Frauen allerdings eine Nicht-Bayerin. Die Entdeckung des Winters ist Nathalie Armbruster, die mit 17 Jahren bereits nach den höchsten Zielen bei dem Großereignis greift. "Ich hätte niemals gedacht, dass die Saison so laufen könnte. Damit hätte ich in keinster Weise gerechnet", sagte Armbruster über ihre Saison mit acht Podestplätzen.

