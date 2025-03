Skisprung-Skandal: Norweger-Anzüge wie "unerlaubte Medikamente"

Marius Lindvik verlor WM-Silber, Stefan Horngacher den Glauben an gerechte Kontrollen und das Skispringen seine Glaubwürdigkeit: An einem denkwürdigen WM-Tag in Trondheim ist auf dem Anzug-Streit ein handfester Manipulations-Skandal geworden, der den Schanzensport in den Grundfesten erschüttert. "Ich bin schockiert. Mit so etwas hätten wir nicht gerechnet", sagte Renndirektor Sandro Pertile vom Weltverband FIS, nachdem Norwegens Stars quasi auf frischer Tat ertappt wurden.

Medallie von Lindvik aberkannt

Lindvik, der sechs Tage zuvor Andreas Wellinger Gold von der Normalschanze weggeschnappt hatte, wurde am Samstag kurz nach dem letzten WM-Wettkampf in Trondheim seine Silber-Medaille aberkannt. Die FIS gab als Grund eine "Manipulation des Anzugs" an.

Auch Teamkollege Johann Andre Forfang verlor seinen fünften Rang. Die Goldmedaille des Slowenen Domen Prevc vor dem Österreicher Jan Hörl und Ryoyu Kobayashi (Japan) geriet ebenso zur Nebensache wie der starke fünfte Rang von Philipp Raimund. Die Skisprung-Welt stand unter Schock.

Hannawald: "Das wird jetzt ein richtiger Thriller-Killer"

"Das wird jetzt ein richtiger Thriller-Killer", sagte ARD-Experte Sven Hannawald über den Eklat um heimliche Videos, mit denen sich böse Verdächtigungen offenbar bestätigen. Ob die ertappten Norweger weitere WM-Erfolge verlieren, schien zunächst unwahrscheinlich. "Wenn die Kontrollen fertig sind, sind die Wettkämpfe fertig", sagte Pertile.

Dubioses Video führt zu Protest

Die erste Bombe platzte während des ersten Durchgangs: Österreich, Slowenien und Polen legten auf Grundlage eines kursierenden Videos Protest gegen die Starterlaubnis der Norweger ein. Kurz zuvor hatten Bilder die Runde gemacht, auf denen Norweger offensichtlich in ihrem Teamhotel an ihren bereits mit einem Chip versehenen Anzügen nähen.

Norwegens Skisprung-Chef Jan Erik Aalbu erklärte in der ARD, die Anzüge in dem Video seien für den Weltcup am kommenden Wochenende in Oslo und nicht für die WM gedacht. "Das ist nichts Besonderes", sagte Aalbu.