"Turbo-Geiger" holt vier Medaillen: "Das ist verrückt"

Vier Medaillen hat Vinzenz Geiger bei der Nordischen Ski-WM in Trondheim gewonnen. Der Erfolg ist nicht überraschend, denn die ganze Saison schon überzeugt der Olympiasieger von Peking: Sechs Mal konnte Geiger Jarl Magnus Riiber, den Dominatoren der letzten Jahre, in die Schranken weisen, im Gesamtweltcup hat Geiger bei noch vier ausstehenden Wettkämpfen lediglich 81 Punkte Rückstand.

Riiber dominiert die WM

Nur bei der WM in Riibers Heimat konnte Geiger den Norweger nicht schlagen. Die Heim-WM war für Riiber ein besonderes Event - es war sein letzter großer Wettkampf in seiner beeindruckenden Karriere. Der 27-Jährige beendet nach diesem Winter krankheitsbedingt seine Karriere. Der Norweger leidet an der chronischen Krankheit Morbus Crohn.

Angefeuert von 20.000 Fans wuchs Riiber noch einmal über sich hinaus - und holte insgesamt drei Goldmedaillen bei seiner Abschieds-WM. "Es gibt keine Diskussionen, er ist der Beste aller Zeiten", hatte Geiger zuletzt gesagt. Elf Weltmeistertitel konnte Riiber insgesamt sammeln - nur der Olympiasieg blieb dem Kombinierer versagt.

Geiger zündet den Turbo

Den schnappte sich vor drei Jahren Geiger, der aber weiter auf seinen ersten Einzeltitel bei einer WM warten muss - trotz seiner starken Laufleistung, mit der er sich zweimal zu Bronze, das Mixed-Team zu Silber, und das Team zu Gold lief. Vor allem beim letzten Wettkampf der WM zündete Geiger einmal mehr seinen berüchtigten Turbo im Langlaufen.

Mit 2:18 Minuten lag er nach dem Springen auf dem neunten Rang. Mit einer beeindruckenden letzten Runde machte er Platz um Platz gut, und mobilisierte im Sprint seine letzten Kräfte und und jubelte im Ziel zusammen mit dem Weltmeister im Ziel über Bronze. "Es war ein ekliger Langlauf. Ich wusste, dass es noch eine kleine Chance auf eine Medaille gibt, die habe ich genutzt", sagte der 27-Jährige.

Geiger: Vier Starts, vier Medaillen - "eine so tolle WM"

Einen Tag nach dem Gold mit dem DSV-Team konnte Geiger erneut feiern. "Vier Starts, vier Medaillen - das ist verrückt. So eine tolle WM!", sagte Geiger. Auch ohne Einzeltitel ist Geigers WM-Bilanz derweil großartig: Gold mit dem Team, Silber im Mixed, Bronze in beiden Einzelwettbewerben. Nach Riibers Abschied zum Saisonende könnte Geiger der neue starke Mann der Kombination werden.