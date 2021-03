Nordische Ski-WM: Lundby erste Weltmeisterin von der Großschanze

Die 26 Jahre alte Norwegerin Lundby gewann am Mittwoch nach Sprüngen auf 128 und 130,5 Meter die WM-Premiere in Oberstdorf. Silber sicherte sich Sara Takanashi aus Japan (126 und 134 Meter), Bronze ging an Nika Kriznar aus Slowenien (126 und 129 Meter). Das Einzel auf der Normalschanze hatte in der vergangenen Woche die Slowenin Ema Klinec gewonnen.

Deutsche verfehlen Podest

Die deutschen Frauen erzielten ein ordentliches Teamergebnis, verfehlten die Podestplätze aber deutlich. Juliane Seyfarth (118 und 123 Meter) belegte als beste Athletin des Teams von Bundestrainer Andreas Bauer Rang zehn. Lokalmatadorin Katharina Althaus, die in der Qualifikation noch Vierte gewesen war, wurde Zwölfte und war mit ihrer Leistung nicht zufrieden. "Ich konnte leider keine guten Sprünge zeigen. Trotzdem war es ein guter und ein ganz wichtiger Wettkampf fürs Damen-Skispringen", sagte Althaus, nachdem sie zweimal zu spät am Schanzentisch war und auch mit den Bedingungen und Rückenwind Pech hatte. Anna Rupprecht (15.) und Luisa Görlich (19.) rundeten eine passables Mannschafts-Ergebnis innerhalb der Top-20 ab.

Frauen enttäuschen beim Heimspiel

Für Deutschland gibt es damit erstmals seit 2013 keine Medaille in den reinen Frauenwettbewerben. 2015 und 2017 hatte sich Carina Vogt zur Einzel-Weltmeisterin gekrönt, bevor es 2019 Einzel-Silber für Althaus sowie Gold im Mannschaftsspringen gab. Die Resultate bei den Frauen waren bei der Heim-WM insgesamt enttäuschend. Schon im Einzel war Althaus nicht über Rang zehn hinausgekommen, auch Rang fünf bei der Team-Titelverteidigung entsprach nicht den Erwartungen.